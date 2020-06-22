РИАМО - 22 июн. Популярный Instagram-блогер Настя Тропицель погибла на Бали, катаясь на мотоцикле, сообщает Nation News.

Подробности гибели 18-летней Тропицель рассказал ее коллега Андрей Петров.

«Тропицель ехала на мотоцикле со скоростью не более 100 километров в час. Причиной аварии, по его (Петрова – ред.) словам, стала проблема с передним колесом мотоцикла. Молодой человек описал это как колебания «на ровном месте», - говорится в сообщении.

Близкие девушки утверждают, что она была очень аккуратным водителем.

В Instagram Тропицель вела блог, в котором рассказывала о заработке в интернете. На нее было подписано свыше 1,1 миллиона человек.