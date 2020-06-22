РИАМО - 22 июн. Пожар произошел в дачном доме в поселке Воровского подмосковного Богородского округа, в результате возгорания пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о пожаре в деревянном доме на территории СНТ «Рассвет» поступило спасателям в понедельник в 04:03.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дачного дома по всей площади – 36 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ликвидировать возгорание удалось в 06:20. В результате пожара есть пострадавшие.