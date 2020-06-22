РИАМО - 22 июн. Еще 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в Москве, общее число жертв пандемии в городе достигло 3617 человек, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

При возникновении симптомов ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача.

Ранее в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска для поездок на транспорте. При этом в городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить в общественных местах и на транспорте.

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22 ИЮНЯ

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.