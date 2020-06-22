РИАМО - 22 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков, температура воздуха составит до плюс 23 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21-23 градуса, по области - 18-23 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%.

Как отметили синоптики, такая погода благоприятна для метеозависимых людей. Однако людям с аллергией в теплый период следует избегать пребывания на солнце и в лесопарковых зонах.