РИАМО - 21 июн. Патриотическая акция «Линия памяти» стартовала на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» в Москве, набережная парка озарилась огнем 1418 свечей, каждая из которых символизирует день Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИАМО.

«Здесь традиционно вечером 21 июня мы зажигаем 1418 свечей по количеству дней войны. Эти свечи горят всю ночь и весь первый день войны - 22 июня - как одно из важнейших событий - мероприятий Дня Памяти и Скорби, который проходит в Москве», - сказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он отметил, что в этом году в акции произошли изменения. Обычно первую свечу зажигает ветеран, который принял участие в бою в тот день. Но из-за пандемии комитет ветеранов принял решение не подвергать их опасности, поэтому было принято решение открыть эту акцию самим.

По словам Кибовского, принять участие в акции может каждый. Всю ночь рядом со свечами будут дежурить волонтеры, которые помогут желающим найти свою дату и отдать дань памяти погибшему в войне родственнику.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова отметила, что в акции принимают участие 170 волонтеров, которые будут дежурить около свечей до утра.

«Наша задача: сделать так, чтобы сегодняшние молодые люди и молодые люди будущего помнили, какой ценой досталась Победа. <...> Сегодняшние свечи, я думаю, во многом будут способствовать будущему величию нашего русского, российского, советского народа», - сказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

В четыре часа утра на Крымской набережной прозвучит документальная запись сообщения Юлия Левитана о начале Великой Отечественной войны. Продлится акция до 23:59 22 июня.

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