РИАМО - 21 июн. В столице по факту покушения на убийство следователи возбудили уголовное дело, мужчина заступился за девушки, из-за чего ему нанесли ножевые ранения, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, на улице Чертановской между группой мужчин произошла драка, в результате чего одному из них нанесли ножевые ранения.

«Со слов очевидцев, мужчина, которому нанесли ножевые ранения, перед началом драки заступился за незнакомую девушку», — сказала собеседник агентства.

Для выяснения всех обстоятельств преступления проводится комплекс следственно-оперативных действий. Расследование дела продолжается.