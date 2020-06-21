РИАМО - 21 июн. В музее современного искусства АРТ4 в центре Москвы проходят обыски, сообщает ТАСС.

«Полчаса назад мне позвонил следователь из музея, сказал, что у него постановление на обыск. После этого информации у меня нет. Там человек 15-20, ОМОН и прочие. Сначала они представились сотрудниками МВД и сказали, что был какой-то вызов в музей, якобы это было два часа назад», — сказал руководитель учреждения Игорь Маркин.

Маркин точно не может сказать, какое конкретно ведомство проводит обыск.

Он добавил, что в музей едет адвокат. Руководитель учреждения там не находится.

Маркин рассказал, что к нему домой пришли с обыском и начали выламывать дверь, потому что ее никто не открывал. Однако Маркин находился не дома.

Ранее задержали участника арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. К нему тоже приходили с обыском.