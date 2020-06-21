РИАМО - 21 июн. Красногорский филиал Музея Победы подготовил онлайн-программу ко Дню памяти и скорби, виртуальная книга о героях войны и поэтический концерт появятся на страницах учреждения в соцсетях 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Пользователи Сети смогут посмотреть цифровую «Книгу памяти героев». Проект создан по материалам народного проекта «Награда моего героя», в него вошли 130 историй, которые прислали жители Красногорска о своих родных.

«В каждой семье хранят память о родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Многие из них были представлены к государственным наградам. Их лица, имена и награды должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений», — сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Кроме того, посетители музея смогут посмотреть поэтический концерт «В двадцать второй июньский день». В видеоролик вошла подборка стихов в исполнении участников международной поэтической акции «75 строф о войне…».