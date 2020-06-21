РИАМО - 21 июн. В Московской области на станции Расторгуево электричка сбила мальчика и девочку, сообщает ТАСС.

Электричка следовала по маршруту Москва (Павелецкая) – Ожерелье.

«В 18:00 поступила информация о том, что мальчик 2008 года рождения и девочка 2007 года рождения сбиты электропоездом Москва - Ожерелье на станции Расторгуево», — сказал представитель пресс-службы управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Девочку госпитализировали, мальчик погиб.

Три человека погибли в дорожной аварии в Орехово‑Зуевском округе>>