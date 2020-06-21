РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. Главврачу Домодедовской центральной городской больницы и заведующей инфекционным отделением присвоили звания «Заслуженный врач России» за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщается на странице ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

«Указом Президента РФ от 21 июня 2020 года №407 Почетное звание «Заслуженный врач России» присвоено Главному врачу - Осипову Андрею Анатольевичу, заведующей инфекционным отделением Шилкиной Ирине Михайловне», - говорится в сообщении.

Также орденом Пирогова наградили заведующую реанимационным отделением Наталью Яцкову и врачей-инфекционистов Ирину Пикалову и Ольгу Буняеву.