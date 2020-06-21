РИАМО - 21 июн. Взрослых и детей Москвы на предстоящей неделе порадуют отрывком из книги «Двенадцать стульев», онлайн-экскурсиями и пятью кулинарными мастер-классами, говорится в сообщении пресс-службы «Московских сезонов».

«В понедельник, 22 июня, в 13:00, нас ждет новая серия программы литературных чтений «Москва на страницах книг». Участник этой недели, Леонид Ярмольник в представлении не нуждается. Актер театра и кино, продюсер умеет создавать яркие и запоминающиеся образы», — отмечается в материале.

Артист прочитает отрывок из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

25 июня в 14:30 пройдет встреча собаководов «Прогулка с собакой - как отдельный вид искусства в собачьем мире», поделится советами зоопсихолог и кинолог Мари Алексеева.

«Я расскажу вам, как сделать прогулки с собакой комфортными и интересными! А еще открою несколько секретов, чтобы ваша собака чувствовала себя в безопасности рядом с вами!» — отметила Мари Алексеева.

В 20:00 в прямом эфире в Instagram выступит певица Юлия Лаута.

26 и 28 июня в 12:00 состоятся 40-минутные прогулки по центру Москвы «Купеческие истории Замоскворечья» с журналистом Евгением Степановым.

28 июня в социальных сетях «Московских сезонов» появится продолжение списка полезных привычек – «31 полезная привычка на июль». Список поможет тем, что хочет стать лучше, чем вчера.

С 23 по 27 июня шеф-повар, чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева и шеф-повар, консультант по ресторанному менеджменту, участник российских и зарубежных фестивалей Иван Кудряшов проведут кулинарные мастер-классы.

23 июня в 13:00 они поделятся рецептом яблочного зефира, 25 июня в этом же время – рецептом лимонного тарта, а 27 июня в 13:00 – пирожных «Павлова».

24 июня в 14:00 эксперты расскажут, как приготовить сырники с джемом, а 26 в 16:00 – легкий салат и лимонад из огурца и имбиря.