РИАМО - 21 июн. В России на сегодня провели почти 17 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию Covid-19, передает Газета.ru.

«Проведено 16 998 453 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в России под наблюдением медиков остается 310 774 человека из-за подозрения на коронавирус.

В регионах начали постепенно снимать введенные из-за коронавируса ограничения. В Московской области и столице продолжает действовать масочно-перчаточный режим — в общественных местах региона необходимо носить маски.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.