РИАМО - 21 июн. Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.

Данный проект призван изучить дно мирового океана и создать его полную карту.

«Мы стали чуть больше осведомленными о Планете Земля», — говорится в сообщении.

На момент запуска проекта в 2017 году было изучено только 6% мирового дна. На сегодня этот показатель уже составляет 19% — 14,5 миллиона квадратных метров.

По словам директора проекта Джейми МакМайкла-Филлипса, неисследованным остается еще 81% океанского дна Земли — площадь почти в два раза больше площади поверхности Марса.