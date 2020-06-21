РИАМО - 21 июн. Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.

«Я заканчиваю иногда достаточно поздно. Ну полвторого, в два ночи», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что почти всегда остается в комнате отдыха в Кремле.

Ранее президент России призвал чиновников не выставлять на показ свое благосостояние, потому что они призваны служить людям, а многие россияне живут очень скромно.