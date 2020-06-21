РИАМО - 21 июн. Иранские ученые считают, что пациенты со второй группой крови чаще других умирают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Ранее об этом писали китайские и американские ученые.

«В результате авторы всех трех работ отметили, что хуже всего инфекцию переносят люди со второй группой крови. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группой, а наименее уязвимыми к Covid-19 ученые назвали людей с первой группой крови», — отмечается в материале.

Специалисты отметили, что влияние группы крови на тяжесть формы коронавируса не связано с осложнениями или факторами риска, которые выявили у зараженных.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что люди со второй группой крови чаще других заражаются коронавирусной инфекцией. Но это может быть из-за того, что вторая группа крови самая распространенная.

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21 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.