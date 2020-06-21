РИАМО - 21 июн. Из-за пандемии коронавирусной инфекции россияне сильно изменили свое мнение о ситуации в здравоохранении, по данным исследования центра НАФИ, 44% респондентов заявили о том, что их уважение к медработникам выросло за это время, пишет газета «Известия».

Исследование проводилось с 15 по 18 июня. 60% участников опроса полагают, что российская система здравоохранения справилась с эпидемией не хуже, чем в большинстве других стран. А каждый пятый (18%) полагает, что даже лучше.

«Система здравоохранения оперативно среагировала — была быстро перестроена работа медицинских организаций, за считаные недели развернута сеть стационаров, клиник и обсерваторов, принимались безотлагательные меры и по поддержке самих врачей, в том числе установлены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительные страховые гарантии», — сказала зампред Совета Федерации Галина Карелова.

Большинство россиян (66%) в ходе опроса заявили, что их отношение к российской системе здравоохранения не изменилось, однако 16% заявили о том, что оно улучшилось.

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21 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.