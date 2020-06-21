РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске приступили к подготовительным работам по реорганизации дорожного движения в районе путепровода на Железнодорожной улице, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Ведутся подготовительные работы по реорганизации дорожного движения на участке улицы Железнодорожной в районе путепровода по улице Комсомольской. При благоприятных погодных условиях в ближайшее время будут выполнены разметочные работы по выделению левоповоротной полосы для движения в сторону Комсомольская», - говорится в сообщении.

В настоящее время установлены дорожные знаки, соответствующие новой схеме движения. В 2019 году в рамках благоустройства территорий, прилегающих к МЦД-2, на данном участке автодороги было выполнено уширение проезжей части улицы Железнодорожной.