РИАМО - 21 июн. В Московской области работают более 24,5 тысячи врачей и более 48 тысяч среднего медицинского персонала, 27 тысяч медиков борются с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Через «Мособлмедсервис» медицинские работники обеспечиваются необходимыми средствами защиты, их общий запас составляет более одного месяца. Проводится регулярное тестирование», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В работе с коронавирусными пациентами задействовано 62 медорганизации, было развернуто 15,9 тысячи коек, в том числе 7,9 тысячи с кислородом и более тысячи реанимационных с ИВЛ.

Он также добавил, что из-за снижения числа госпитализации десять стационаров региона восстановили плановый режим работы. В Подмосковье останется резерв в размере 13,9 тысяч коек, из них 6,1 тысячи с кислородной подводкой и 963 реанимационные с аппаратами ИВЛ.

Из-за пандемии коронавируса были пересмотрены расходы на государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы. Они составят 149,5 миллиарда рублей. Также в бюджет региона поступило более шесть миллиардов рублей на оснащение коек для пациентов с коронавирусом, выплаты медикам, приобретение аппаратов ИВЛ и медицинских изделий.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.