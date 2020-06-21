РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили девять новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в округе составляет 1 494, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 549 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 53 869 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 23 798 человек выписали домой из стационаров, 783 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 494 случая заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.