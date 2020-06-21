РИАМО - 21 июн. В Подмосковье в ночь на понедельник объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В регионе предупреждение из-за порывистого ветра будет действовать с 02:00 до 09:00 22 июня. Из-за тумана видимость снизится до 500-900 метров.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой и Тамбовской областей.

В Московском регионе ночью 22 июня ожидается облачная погода без осадков, местами туман. Воздух прогреется до 8-10 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.