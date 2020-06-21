РИАМО - 21 июн. По данным на воскресенье, пассажиропоток на Московском метрополитене упал на 43% в сравнении с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Снижение на 45% — наземный транспорт по сравнению с таким же периодом прошлого года (плюс 40 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей), - говорится в сообщении.

На 46% снизились поездки на пригородных электричках по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом в сравнении с прошлой неделей число поездок на данном виде транспорта выросло на 50 тысяч.

Также на 7% снизилось число поездок на такси по сравнению с таким же периодом прошлого года, оно же выросло на 24 тысячи с прошлой недели.

На дорогах столицы зафиксировано на 4% меньше транспорта от общего числа личных авто по сравнению с таким же периодом прошлого года. В сравнении с прошлой неделей на дорогах столицы на 20 тысяч машин больше.

Число поездок на каршеринге в воскресенье составило 35 тысяч.

Загруженность дорог составила 1 балл — без изменений по сравнению с прошлым годом и с прошлой неделей.