РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в бытовке в деревне Боборыкино, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске в воскресенье, 21 июня, в 3:51 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Боборыкино, улица Центральная. В 4:29 огнеборцы ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

В тушении принимали участие две единицы техники и семь человек.