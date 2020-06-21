РИАМО - 21 июн. Столичный метрополитен выпустил ко Дню медицинского работника серию карт «Тройка» и билетов «Единый», тематические карты можно приобрести с 20 июня на станциях метро в пределах Кольцевой линии, а проездные – во всех кассах метро, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Мы подготовили эксклюзивные карты «Тройка» и билеты «Единый», приуроченные к празднику, разместили поздравления на медиафасаде Смоленского метромоста, экране павильона МЦД и на экранах в вагонах подвижного состава», — сказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Тираж билетов «Единый» составил 400 тысяч экземпляров, а карты «Тройка» — 10 тысяч. На проездных написана фраза: «Больше, чем работа», которая символизирует нелегкий труд медиков.

К празднику 300 стикеров с благодарность и фактами о здравоохранении Москвы украсили вагоны поездов. На эскалаторах в метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 июня известные актеры и ведущие специалисты Депздрава города поздравляли медицинских сотрудников с праздником.