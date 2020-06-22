РИАМО - 22 июн. Жители Москвы с понедельника смогут получить госуслуги без предварительной записи в 105 офисах «Мои документы».

«Помимо ранее открытых 88 офисов, к работе возвращаются еще 17 центров, включая Дворец госуслуг на ВДНХ. При этом санитарно-эпидемиологические требования, ношение масок и перчаток, обязательная социальная дистанция при посещении центров госуслуг сохраняются. Вход заявителей в центры будет осуществляться по мере освобождения окон приема», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сотрудники ГИБДД, предоставляющие услуги на территории флагманских офисов, ведут прием по предварительной записи на порталах mos.ru и gosuslugi.ru. В офисах можно зарегистрировать автомобиль, оформить и продлить водительские права.

Предварительная запись необходима также для оформления биометрического загранпаспорта. Записаться можно на портале mos.ru. В 35 центрах госуслуг специалисты Центра занятости населения оказывают содействие жителям в поиске работы и получении статуса безработного, а работодателям в подборе необходимых сотрудников на основании онлайн-заявок.

Тем, кто ждет свою очередь на улице, нужно соблюдать социальную дистанцию и надеть средства индивидуальной защиты.

Многие услуги по-прежнему доступны онлайн на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и других сайтах ведомств. Районные центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.