РИАМО - 22 июн. Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации с понедельника снова будет принимать горожан, они будут обязаны приходить в средствах индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В условиях поэтапного снятия ограничений в Москве Общественный штаб возобновляет прием граждан, но со строгим соблюдением санитарных норм. Встречи с населением осуществляются в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Посетители обязаны использовать средства личной защиты. При входе им будут бесконтактно измерять температуру тела. В помещениях штаба регулярно проводят дезинфекцию.

Штаб находится располагается по адресу: Лихов переулок, дом 3, строение 1. Приемы проходят ежедневно с 10:00 до 17:00. Записаться можно по телефону : +7 (495) 646-87-09.