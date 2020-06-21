РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Дорожники планируют заделать свыше 800 ям на дорогах подмосковного Подольска до конца июня, сообщил глава округа Николай Пестов.

«Оцифровка ям по региональному стандарту через систему контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ) начата еще в 2019 году. На сегодня из 4 448 выявленных ям устранены 3 633. До конца июня поставлена задача ликвидировать оставшиеся (815 ям - ред.)», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Глава округа добавил, что выявление, оцифровка вновь образующихся ям, работа по их устранению будут продолжены.

Он также отметил, что уже ямы были устранены по улицам Свердлова, Машиностроителей, Батырева, Ватутина, Литейной, Академика Доллежаля, Генерала Смирнова, 43 Армии, на проспекте Юных Ленинцев, проспекте Ленина и других.