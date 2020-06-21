РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Медработников подмосковного Подольска наградили орденом Пирогова за самоотверженность и профессионализм, проявленные во время пандемии, сообщил глава округа Николай Пестов.

«В День медицинского работника президентом России Владимиром Путиным подписан указ о награждении государственными наградами РФ. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены и наши подольские врачи. В их ряду – главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян, который в период пандемии вместе со своими коллегами напряженно работает в эпицентре борьбы с опасной инфекцией, спасая здоровье и жизни пациентов»,- написал Пестов н своей странице в соцсети Instagram.

Также за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм орденом Пирогова были награждены заведующий операционным блоком Подольской городской клинической больницы Петр Мериакри, заведующий инфекционным отделением Подольской городской клинической больницы Николай Лащук и главный врач Климовской городской больницы №2 Иоланта Буравцова.

Орден Пирогова - новая государственная награда. Он учрежден указом президента РФ 19 июня 2020 года в честь выдающегося российского хирурга Николая Пирогова. Девиз ордена - милосердие, долг, самоотверженность.