РИАМО - 21 июн. В столичной больнице скончался Ратмир Галаев, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, сообщает Федеральное агентство новостей.
Инцидент со стрельбой произошел 15 июня.
«Стрелком оказался 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев, о роде его деятельности ничего не сообщается», — отмечается в материале.
Мужчина 15 июня начал стрелять в сотрудников ДПС. Злоумышленник подстрелил двоих инспектором дорожной полиции, но они смогли его задержать. Злоумышленник также был ранен в перестрелке. Полицейских и стрелка госпитализировали.
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