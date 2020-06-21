РИАМО - 21 июн. В столичной больнице скончался Ратмир Галаев, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент со стрельбой произошел 15 июня.

«Стрелком оказался 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев, о роде его деятельности ничего не сообщается», — отмечается в материале.

Мужчина 15 июня начал стрелять в сотрудников ДПС. Злоумышленник подстрелил двоих инспектором дорожной полиции, но они смогли его задержать. Злоумышленник также был ранен в перестрелке. Полицейских и стрелка госпитализировали.

Видео с места стрельбы на Ленинском проспекте в Москве>>