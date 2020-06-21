РИАМО - 21 июн. В столице сотрудники центра «Э» МВД РФ арестовали издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, сообщает ТАСС.

«Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — сказал представить в правоохранительных органах.

Он добавил, что утром в воскресенье к Верзилову пришли с обыском, но дверь пришлось вскрывать, так как ее никто не открывал.

Ранее издателя задерживали в апреле за незаконное ношение полицейской формы.