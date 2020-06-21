РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков поздравили медицинских работников с профессиональным праздником и пожелали здоровья и крепости духа, сообщается на сайте администрации Подольска.

«Уважаемые работники системы здравоохранения Подольска! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! Многие из вас встречают его в буквальном смысле слова на передовой, в сложнейших условиях борьбы с опасной инфекцией. Последние несколько месяцев ярко продемонстрировали всему миру, насколько гуманна, важна и самоотверженна профессия медика. С особым чувством признательности в день профессионального праздника адресуем вам нашу сердечную благодарность», - отмечается в поздравлении.

Пестов и Машков пожелали медикам и ветеранам отрасли крепости духа, доброго здоровья, светлых событий и благополучия.

«Ваш труд – пример мужества и верности своему профессиональному долгу, достойное продолжение традиций великих предшественников – наших земляков: Николая Маштакова, Владимира Поспелова, Бориса Петровского, Константина Веллинга и Владимира Гемпеля», - заключается в поздравлении.