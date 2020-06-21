РИАМО - 21 июн. В столице на Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах установили экспозиции о трудовых буднях врачей, также появились арт-объекты и поздравления с Днем медработника, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня (21 июня – ред.) отмечается День медицинского работника. И в этот праздничный день фотовыставки «Спасибо медработникам» открылись на Тверском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах. На снимках – врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и другие работники московской медицины, которые в последние месяцы нелегкой борьбы с коронавирусом были на передовой», — сказала Ракова.

Она добавила, что в фотографиях отражены сильный характер наших медиков и желание помогать. Выставка продлится месяц, до 21 июля. Репортажные снимки расскажут о работе сотрудников скорой помощи, авиационного центра больницы имени Юдина, больниц №52, №15 имени Филатова, №1 имени Пирогова, детской больницы имени Башляевой, поликлиник, лабораторий, колл-центров и других организаций, которые приняли участие в борьбе с коронавирусом.

Экспозиция организована департаментом здравоохранения Москвы вместе с фотослужбами СМИ. Снимки предоставили агентство ТАСС, агентство городских новостей «Москва», МИА «Россия Сегодня» и издание «Новая Газета».

Кроме того, в городе установили арт-объекты, посвященные героической работе медиков, также на них можно узнать интересные факты о столичном здравоохранении. Объекты размещены на Трубной и Тверской площадях, на Лубянке и в парке Горького. На их фоне можно сфотографироваться и выложить с соцсети с хештегом #спасибомедработникам.

Весь день на Останкинской башне, фасаде Смоленского моста, экранах павильона МЦД на площади Киевского вокзала и медиафасаде ВТБ Арены - Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина будет размещена благодарность медицинским работникам.

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21 ИЮНЯ

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.