РИАМО - 22 июн. Президент России Владимир Путин призвал чиновников не выпячивать свое благосостояние, потому что многие россияне живут очень скромно, сообщает РИА Новости.

«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — сказал Путин в интервью, которое появилось на телеканале «Россия 1».

Интервью было записано в 2019 году.

Главу России спросили, ведет ли он аскетичный образ жизни, на что Путин ответил, что если аскетизм «выставляется напоказ», то это не может быть примером для подражания.

Он отметил, что государство – это люди. Если ты приходишь на государственную службу, то должен служить государству. Лидер страны подчеркнул, что нет ничего важнее работы с людьми.