РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 26 случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1 807 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

«В Люберцах выявили за сутки 26 случаев коронавируса. Всего в округе 1 807 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 288 случаев заражения Covid-19.

В Дзержинском выявили два случая коронавируса за сутки, в округе число случаев инфицирования достигло 453.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.