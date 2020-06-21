РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 29 новых случаев Covid-19, говорится в сообщении Московского областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 549 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 720 (+29)», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии в Московской области зафиксировано 53 869 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 783 пациента. Выздоровели и выписались 23 798 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.