РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Волонтеры подмосковного Подольска передали 600 защитных экранов медицинским работникам округа в преддверии профессионального праздника, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Накануне Дня медицинского работника волонтеры культуры городского округа Подольск приняли участие в благотворительной акции «Спасибо, доктор!». Так, на днях врачам Подольской городской клинической больницы, Подольской районной больницы и Климовский городской больницы №2 были переданы 600 защитных экранов», - говорится в сообщении.

Волонтеры поздравили всех медицинских работников округа с профессиональным праздником и пожелали здоровья.