РИАМО - 21 июн. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении медицинским сотрудникам орденов Пирогова и медалей Луки Крымского, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лидер страны подписал указ в воскресенье. Награды получат несколько сотен врачей России.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — отмечается в материале.

Ранее 20 июня глава государства утвердил орден Пирогова и медаль Луки Крымского. В утвержденном документе сказано, кто и за какие заслуги может быть отмечен наградой.