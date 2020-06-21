РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июн. Кинолог МУ МВД России «Люберецкое» поздравил коллег с профессиональным праздником, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

21 июня отмечается день кинологических подразделений МВД России.

«Младший инспектор кинолог МУ МВД России «Люберецкое» сержант полиции Роман Марушан со своей верной воспитанницей Ценни поздравляют коллег с профессиональным праздником, желают крепкого здоровья, благополучия и спокойствия на службе», - говорится в сообщении.

Кинологи с собаками выполняют работу по поиску наркотических и взрывчатых веществ, розыску преступников. Они - неотъемлемая часть работы полиции по «горячим следам», караульной службе, охране общественного порядка и важных объектов, поисковым мероприятиям и сопровождению конвоя.