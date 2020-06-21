РИАМО - 21 июн. Президент России Владимир Путин не исключил возможность того, что будет вновь баллотироваться на новый президентский срок, если поправки в Конституцию примут, сообщает РИА Новости.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00.

Для жителей Москвы и Нижегородской области голосование по поправкам также пройдет онлайн. Оно начнется 25 июня в 10:00, а завершится 30 июня в 20:00.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>