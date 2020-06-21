РИАМО - 21 июн. Подтопления на улицах Москвы ликвидировали порядка 300 бригад «Мосводостока» и 270 единиц специализированной техники, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУП «Мосводосток».

«В связи с выпадением сверхнормативных осадков днем, 20 июня 2020, для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения на улицах города работает порядка 300 бригад ГУП «Мосводосток» и 270 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей», - сказал собеседник агентства.

Из-за сильного дождя, который прошел в субботу в столице, было зафиксировано большое скопление воды на некоторых улицах и магистралях города, например, на Варшавском шоссе, проспекте Андропова, Ленинском проспекте и улице Косыгина и других.

Все крупные подтопления проезжих частей были ликвидированы в субботу вечером.