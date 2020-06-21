РИАМО - 21 июн. В Московской области в 10 округах не выявили ни одного случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так, новых случаев инфицирования не зафиксировали во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Реутове, Рошале, Талдоме, Шаховской и Электрогорске, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

В Подольске выявили 50 случаев Covid-19, в Домодедове – 37, в Красногорске – 29, в Люберцах - 26, в Одинцовском округе – 23, в Раменском и Серпухове – по 21, в Богородском и Королеве – по 20, в Электростали – по 19, в Щелкове –18, в Орехово-Зуевском округе – 17, в Ленинском и Мытищах – по 15, в Егорьевске, Клину, Можайске и Павловском Посаде – по 14, в Дмитровском округе – 13, в Долгопрудном – 11 случаев.

В Балашихе и Фрязине зарегистрировали по девять случаев инфицирования, в Лосино-Петровском, Пушкинском округах и Ступине – по восемь, в Жуковском, Истре, Краснознаменске и Чехове – по семь, в Кашире, Сергиево-Подсадком округе и Химках – по шесть, в Ивантеевке и Озерах – по пять, В Зарайске, Коломне, Луховицах и Черноголовке – по четыре, в Лыткарине – по три, в Воскресенске, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Пущине, Рузском, Солнечногорске и Шатуре – по два, в Бронницах, Лобне, Лотошине, Наро-Фоминске и Серебряных Прудах – по одному.

В Московской области проходят лечение не только жители Подмосковья, но и москвичи, иностранцы и жители других регионов РФ.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса 8-800-550-50-30 и сайт.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.