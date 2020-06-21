РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Активисты территориального общественного самоуправления в микрорайоне Климовск Подольска установили информационный щит, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Силами инициативной группы ТОС «Моя улица Климовская» был установлен второй информационный щит для размещения на нем актуальной информации для жителей вышеуказанной улицы. Представители ТОС выражают благодарность Андрею Грачеву и Дмитрию Филимошину», - говорится в сообщении.

Сами щиты помогла изготовить управляющая компания МУП «СЕЗ».