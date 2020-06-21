РИАМО - 21 июн. Сотрудникам театральной сферы Москвы выплачивают заработную плату из бюджета города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я разговаривал с актерами. Для них это все равно огромный шаг. Одно дело: сидеть дома, а другое выйти все-таки на сцену и начинать создавать, репетировать, готовиться к театральному сезону. Все равно он будет открыт», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, потери внебюджетных доходов театра перекрываются за счет бюджета, поэтому работники получают ту же зарплату, что и до кризиса.