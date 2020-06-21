РИАМО - 21 июн. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется субсидирование расходов бизнеса и граждан на перевод транспортных средств с бензина на газ, передает kp.ru.

«Если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2», - говорится в материале.

Постановление предусматривает увеличение нормы субсидирования в два раза — с 30% до 60% от общей стоимости работ.

Предполагается, что принятые меры будут стимулировать переход на газ, а также увеличат спрос на газовое топливо в стране.