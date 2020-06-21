РИАМО - 21 июн. В столице в июне выпало две месячные нормы осадков, месячная норма осадков для первого месяца лета составляет 75 миллиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем 20 июня прошли обильные ливни. За короткий промежуток времени в районе МГУ выпал 41 миллиметр осадков, в Южном и Восточном округах – 19-20 миллиметров, на ВДНХ – только 2 миллиметра.

«Быстро атмосферный фронт не прошел. Он поливал московскую землю и в ночь на воскресенье. В районе Измайлово к дневным 31,2 миллиметра осадков он добавил еще 42,2 миллиметра. По суммарному количеству осадков этот район получил наибольшее количество небесной влаги. В районе ВДНХ в ночные часы дождь усилился, выпало 29 миллиметра», — отмечается в материале.

Июнь 2020 года может претендовать на звание самого дождливого месяца за всю историю метеонаблюдений. Пока рекорд принадлежит июню 1942 года, когда за месяц выпало 173,5 миллиметра осадков.