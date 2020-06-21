РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 410, сообщается в группе «ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР (Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

Всего в Московской области, по данным оперштаба на 20 июня, было зафиксировано 53 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 778 заболевших. Выздоровели и выписались 22 596 человек.

«В Подольске на 20 июня выявили 28 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе было зафиксировано 3 410 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.