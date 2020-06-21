РИАМО - 21 июн. В столице в честь Дня медработника запустили акцию «Спасибо врачам!» на онлайн-проекте #Москвастобой, где появится серия из пяти видео с благодарностью медикам, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

В роликах люди, столкнувшиеся с коронавирусной инфекцией, выразят свою благодарность медикам.

«У каждого из участников своя история, но главным героем всегда остается врач — его самоотверженность, внимательность и профессионализм. Ежедневно медицинские работники помогают спасать жизни и здоровье миллионам людей», — отмечается в материале.

Первый выпуск вышел эфир в 10:00 в воскресенье на платформе москвастобой.рф и в социальных сетях информационного портала LIFE. Выпуски будут появляться в течение дня каждый два часа.

«Я бы хотела выразить огромную благодарность всем врачам, которые нам оказали помощь! Ко мне был прикреплен врач — Кристина Давыдовна, которая звонила мне каждый день, интересовалась моим здоровьем и поддерживала в лечении. Врачи — наши герои!» — рассказала пациентка Анна Орлик.

Пациент Роман Архипов также поблагодарил своего врача - Григория Дмитриевича из Сеченовского университета, который постоянно консультировал его по телефону.

Онлайн-проект #Москвастобой был запущен в марте текущего года, на ресурсе можно посетить онлайн-экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и другое.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 728 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 549 случаев. В Москве - 968.

- В Подмосковье от Covid‑19 выздоровели еще 1202 пациента. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших.

- Еще 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. За весь период пандемии врачи города вылечили более 135 тысяч пациентов.

- 32 пациента с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 597.