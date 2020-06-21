РИАМО - 21 июн. Социальная сеть «Одноклассники» в честь Дня медицинского работника проведет концерт #МедДень2020 с участием популярных артистов, также в соцсети появились специальные рамки «Спасибо медикам!» на фотографии профиля, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

С помощью новых рамок пользователи соцсети могут украсить аватарку и таким образом поблагодарить врачей за их ежедневный труд, в том числе за их неоценимый вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Каждая установленная рамка автоматически создает публикацию в ленте, призывающую присоединиться к акции. Желающие также могут приглашать своих друзей адресно, отмечая их в приложении «Волшебные рамки»», - говорится в сообщении.

Пользователи социальной сети могут установить рамку «Спасибо медикам!» как постоянную фотографию профиля или задать срок, в течение которого она будет отображаться. Также пользователи смогут поздравить знакомых врачей с помощью тематических виртуальных подарков, которые доступны к празднику на витрине подарков.

В воскресенье в «Одноклассниках» проведут концерт #МедДень2020 в официальной группе телеканала «Доктор». Участие в нем примут популярные артисты Сергей Жуков, Согдиана, Александр Ревва, Денис Клявер, а также группа «Би-2» и другие исполнители.

«Помимо артистов, в прямом эфире медицинских работников поздравят Эвелина Закамская — главный редактор телеканала «Доктор», Денис Проценко — российский врач анестезиолог-реаниматолог, Алексей Свет — главный врач Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова и телеведущий на канале НТВ, Леонид Рошаль — советский и российский педиатр и хирург и другие известные медики», - отмечается в материале.

С начала пандемии социальная сеть «Одноклассники» всячески поддерживает своих пользователей в борьбе с коронавирусом. Команда создала маску дополненной реальности «Береги себя» для приложения OK Live с анимированными рекомендациями по защите от коронавирусной инфекции, а также предложила пользователям поставить тематические рамки для аватарок.

Кроме того, в соцсети появилась лента новостей о коронавирусе от 150 федеральных и региональных СМИ и министерства здравоохранения РФ.