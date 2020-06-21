РИАМО - 21 июн. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко звания Героя Труда за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

«За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отмечается в указе.

Такой же наградой отмечена главврач Московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

Ранее Проценко с бригадой медиков отправился в Дагестан, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.