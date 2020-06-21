РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске родственники разыскивают свидетелей избиения пожилого мужчины в микрорайоне Красная Горка, сообщила «РИАМО в Подольске» родственница пострадавшего.

Инцидент произошел 20 июня в районе 19:00 на автобусной остановке в микрорайоне Красная Горка.

«На остановке произошло избиение пожилого мужчины. Это мой дедушка. Сейчас он в больнице с тяжелыми травмами. Мы разыскиваем свидетелей происшествия. Просим всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8 (977)427-63-38», - сказала родственница.

Она добавила, что по данному факту родственники обратились в полицию.