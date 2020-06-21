РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Рабочие приступили к высадке цветов в клумбы микрорайона Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Специалисты МБУ «ПКБ» проводят работы по высадке цветов в клумбы и цветники Климовска, делая мир вокруг ярче и красивее», - говорится в сообщении.

На Октябрьской площади проводятся работы по подготовке новых цветников под высадку цветов.